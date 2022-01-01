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Товарищеские матчи. Сборные
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Колумбия
Новости
Новости сборной Колумбии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fcf.com.co/
Тренер:
Нестор Лоренцо
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Двукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
22 июля
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
8 июля
2
Видео
Обзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
8 июля
ЧМ-2026. Швейцария прошла в 1/4 финала, обыграв Колумбию по пенальти
8 июля
11
Трансляция
Швейцария – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июля 2026
7 июля
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Где смотреть матч Швейцария – Колумбия: во сколько прямая трансляция 7 июля 2026
6 июля
Швейцария – Колумбия: кто победит в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2026
6 июля
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Стало известно, сыграет ли еще Кордоба на ЧМ-2026
5 июля
2
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
Фото
Суперкомпьютер определил фаворитов ЧМ-2026 после 1/16 финала
4 июля
5
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/16 финала
4 июля
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
4 июля
Видео
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
ЧМ-2026. Колумбия обыграла Гану (1:0), Кордоба получил травму в начале матча
4 июля
4
Трансляция
Колумбия – Гана: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026
4 июля
Видео
Смотрите игру плей-офф ЧМ Колумбия – Гана в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
4 июля
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Где смотреть матч Колумбия – Гана: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Генич определил команду без слабых мест на ЧМ-2026 – это не Франция
30 июня
2
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
1
2
3
4
5
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