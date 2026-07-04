Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высоко отозвался о сборной Колумбии.

Колумбийцы в 1/16 финала ЧМ-2026 выбили Гану.

Они победили со счетом 1:0 благодаря голу Джона Ариаса на 14-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я не вижу слабых мест у Колумбии. Обидная травма Джона Кордобы. Надеюсь, что он восстановится на турнире.

Они играют на таких сумасшедших скоростях, так владеют мячом! Очень классно за команду играет Хамес. Эта Колумбия вполне может впоследствии остановить Аргентину.

Смотрится игра Колумбии очень классно. И на фоне непростой Ганы это было очень хорошо видно. Шансов у африканцев практически не было.

Кордоба схватился за проводящую мышцу, а это две‑три недели на восстановление. К финалу может успеть восстановиться, в котором колумбийцы могут сыграть с французами», – сказал Генич.

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