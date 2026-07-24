Глебов рассказал о своих отношениях с Геничем после слов комментатора о его травмах

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как отнесся к словам Константина Генича.

Комментатор «Матч ТВ» ранее заявлял: «В ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами».

– Сильно задели слова Константина Генича про то, что тебя в ближайшее время будут преследовать травмы?

– Вообще нет.

– Но удивился, что он такое про тебя сказал?

– Я удивился реакции публики. Не считаю, что слова были какими-то плохими или что Константин «накаркал». Сказал и сказал, ему кто-то передал – сарафанное радио. Это то же самое, если я скажу: «Нападающий забьет не десять, а один гол» – таким словам придавать значения нет смысла. Есть разные травмы. Одно дело, когда ты травмируешься от чьего-либо удара, а другое – когда рвешь мышцу.

– Позже вы помирились, а Константин принес свои извинения. Как это происходило?

– Все нормально. Я не злился, не обижался. Было и было.