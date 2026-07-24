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  • Глебов рассказал о своих отношениях с Геничем после слов комментатора о его травмах

Глебов рассказал о своих отношениях с Геничем после слов комментатора о его травмах

24 июля, 12:00
1

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как отнесся к словам Константина Генича.

Комментатор «Матч ТВ» ранее заявлял: «В ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами».

– Сильно задели слова Константина Генича про то, что тебя в ближайшее время будут преследовать травмы?

– Вообще нет.

– Но удивился, что он такое про тебя сказал?

– Я удивился реакции публики. Не считаю, что слова были какими-то плохими или что Константин «накаркал». Сказал и сказал, ему кто-то передал – сарафанное радио. Это то же самое, если я скажу: «Нападающий забьет не десять, а один гол» – таким словам придавать значения нет смысла. Есть разные травмы. Одно дело, когда ты травмируешься от чьего-либо удара, а другое – когда рвешь мышцу.

– Позже вы помирились, а Константин принес свои извинения. Как это происходило?

– Все нормально. Я не злился, не обижался. Было и было.

  • Глебов провел 22 матча в прошлом сезоне РПЛ.
  • 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Генич Константин
Комментарии (1)
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crf57
1784897438
ГЕНИЧ просто ДЕБИЛОИД! Суёт "свой грипозный нос" во все дырки.
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