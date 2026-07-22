Канчельскис жестко прошелся по Инфантино: «Где взяли этого фантомаса?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Он чудит просто, не знаю, где его нашли. Где нашли этого Фантомаса? Он издевается над футболом и над футболистами. Инфантино хочет удивить весь мир. Только не в ту сторону удивляет он, понимаете? Ему хочется доказать, что он лучший президент. Но самым лучшим навсегда останется Блаттер», – сказал Канчельскис.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»