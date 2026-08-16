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РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль

16 августа, 16:29
84

«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в стартовом матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром встречи выступил Артем Чистяков.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счет на 29-й минуте, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты Соболев забил второй мяч и оформил дубль. На 87-й минуте Максим Глушенков довел преимущество хозяев до разгромного.

После четырех туров «Зенит» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя баллами расположилось на 10-й строчке. Лидером чемпионата идет «Краснодар», у которого 12 очков.

В следующем туре петербуржцы сыграют со «Спартаком» 23 августа, а «Динамо» в тот же день встретится с «Родиной».

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Зенит - Динамо - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Соболев, 29 (с пенальти); 2:0 - А. Соболев, 33; 3:0 - М. Глушенков, 87.
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Комментарии (84)
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рылы
1786887003
а теперь усаживаемся поудобнее и наслаждаемся визгами экспертов из тарасофки)
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bratskij
1786887042
Я валяюсь, дохлая помойка даже на один гол не наиграло.
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Император 1
1786887086
Поздравляю Зенит, пенальти, конечно, спорный, но на итог не повлиял. Адамов здорово отыграл, выручил много раз. Непонятно зачем 6 защитников выпускать и штрафные назад бить.
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Semenycch
1786887233
У Зенита по прежнему Нино и Барриос находятся в низкой функциональной готовности. Играют медленно, тяжело. А Глушенков, Вендел и Педро хороши!
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NewLife
1786887288
Эта игра - яркое доказательство того, что медальки б.омжей сделаны из сушеного судейского говна.
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Toomans
1786887371
С победой! Пенальти чистейший, даже на замедленном было видно, как нога у Соболева содрогнулась от удара сзади. Игра оставила двоякое впечатление. Отмечу, что понравилось то, что игроки продолжали играть до конца матча. Не останавливались. Хотя, в игровое время было видно, что бОльшая часть начинает ходить по полю. Победа есть победа, но не того ожидаешь от Зенита. Не того...
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Kollljan
1786887476
Сложно оценивать матч. С одной стороны - 3:0, а с другой стороны - хреновая игра в целом.
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Цугундeр
1786888235
Лень спорить. Пендаль был. Железный. Динамо сразу потеряло цимес. Зенит играл как обычно, но вдумчиво. Соболь- красавец. Глуш- гений. Всё.
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knikos
1786888719
Комментарий удален пользователем
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БАЗАРА НЕТ
1786889783
С победой Зенит, но игры хорошей не видно .. Семака в отставку
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