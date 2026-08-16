РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль

«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в стартовом матче 4-го тура РПЛ.

Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главным арбитром встречи выступил Артем Чистяков.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счет на 29-й минуте, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты Соболев забил второй мяч и оформил дубль. На 87-й минуте Максим Глушенков довел преимущество хозяев до разгромного.

После четырех туров «Зенит» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя баллами расположилось на 10-й строчке. Лидером чемпионата идет «Краснодар», у которого 12 очков.

В следующем туре петербуржцы сыграют со «Спартаком» 23 августа, а «Динамо» в тот же день встретится с «Родиной».