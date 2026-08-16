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Семак прокомментировал разгром «Динамо»

16 августа, 17:26
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

  • Дубль оформил Александр Соболев (первый гол – с пенальти).
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.
  • Петербуржцы защищают титул.

– Какие у вас впечатления от игры? Исполнили ли ваши пожелания футболисты?

– Сложная для нас игра с точки зрения движения. Тяжеловато двигались, как мне показалось. В первой части первого тайма «Динамо» контролировало мяч, но после нашего забитого мяча игра немножко поменялась. У нас появилось уже больше возможностей для того, чтобы контратаковать. Хорошо вышли в быструю атаку и забили гол.

И по второму тайму было достаточное количество ситуаций, в которых мы могли всe‑таки сыграть лучше. Но не хватило свежести для того, чтобы быстрее и точнее сыграть в атаку. Думаю, что Джон Джон мог два раза отдавать один в один Максиму Глушенкову. К сожалению, не разобрался.

В целом хороший для нас результат. Это лучше, чем создавать по 11 моментов и проигрывать. Создали гораздо меньше, но при этом смогли забить три мяча. Это футбол, по ходу всего турнира эти моменты выровняются.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Semenycch
1786890433
Браво, все по делу!
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Интерес
1786890462
Теперь точно можно Тюку подписывать!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1786890673
Третий сезон нет свежести и тяжело двигаетесь! Фартит тебе просто Семак часто очень, а с родиной вот не свезло...
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evgevg13
1786890782
Серожа воспрял духом
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Мага 13
1786893219
не хватило свежести на старте сезона? а что же будет к 30 туру, игроки по полю ползать будут? что-то не то семак говорит, да и делает тоже, раз его команда настолько не готова физически.
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Триумфальный
1786894824
Его методичка даже пылью не успевает покрыться, каждый тур достаёт её, третий год. Джон Джон такой же бесполезный, как и ты, Серёга.
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