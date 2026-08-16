Семак прокомментировал разгром «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

Дубль оформил Александр Соболев (первый гол – с пенальти).

«Зенит» отстает от первого места на три очка.

Петербуржцы защищают титул.

– Какие у вас впечатления от игры? Исполнили ли ваши пожелания футболисты?

– Сложная для нас игра с точки зрения движения. Тяжеловато двигались, как мне показалось. В первой части первого тайма «Динамо» контролировало мяч, но после нашего забитого мяча игра немножко поменялась. У нас появилось уже больше возможностей для того, чтобы контратаковать. Хорошо вышли в быструю атаку и забили гол.

И по второму тайму было достаточное количество ситуаций, в которых мы могли всe‑таки сыграть лучше. Но не хватило свежести для того, чтобы быстрее и точнее сыграть в атаку. Думаю, что Джон Джон мог два раза отдавать один в один Максиму Глушенкову. К сожалению, не разобрался.

В целом хороший для нас результат. Это лучше, чем создавать по 11 моментов и проигрывать. Создали гораздо меньше, но при этом смогли забить три мяча. Это футбол, по ходу всего турнира эти моменты выровняются.