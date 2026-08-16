Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0 и завоевал Суперкубок Англии.

Матч прошел 16 августа в Кардиффе на стадионе «Принсипалити» («Миллениум»). Главным арбитром встречи был Сэмюэл Барротт.

Лондонцы повели уже на первой минуте – отличился Риккардо Калафьори. Кай Хаверц на 28-й минуте удвоил преимущество «канониров», а после перерыва, на 48-й минуте, Мартин Эдегор установил окончательный счет.