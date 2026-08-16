Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 3:0 и завоевал Суперкубок Англии.
Матч прошел 16 августа в Кардиффе на стадионе «Принсипалити» («Миллениум»). Главным арбитром встречи был Сэмюэл Барротт.
Лондонцы повели уже на первой минуте – отличился Риккардо Калафьори. Кай Хаверц на 28-й минуте удвоил преимущество «канониров», а после перерыва, на 48-й минуте, Мартин Эдегор установил окончательный счет.
Суперкубок Англии. Финал
Арсенал - Манчестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Р. Калафьори, 1; 2:0 - К. Хаверц, 28; 3:0 - М. Эдегор, 48.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Арсенал
Манчестер Сити
Давид Райя
0%
Риккардо Калафьори
0%
Бен Уайт
0%
Кристиан Москера
0%
Габриэль
0%
Майлз Льюис-Скелли
0%
Бруно Гимарайнс
0%
Мартин Эдегор
0%
Христос Цолис
0%
Нони Мадуэке
0%
Кай Хаверц
0%
Пьеро Хинкапе
0%
Деклан Райс
0%
Мартин Субименди
0%
Эберечи Эзе
0%
Букайо Сака
0%
Виктор Дьекереш
0%
Показать всех игроков
Джанлуиджи Доннарумма
0%
Рубен Диаш
0%
Йошко Гвардиол
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Матео Ковачич
0%
Нико О'Райли
0%
Эллиот Андерсон
0%
Фил Фоден
0%
Эрлинг Холанд
0%
Жереми Доку
0%
Антуан Семеньо
0%
Марк Гехи
0%
Рико Льюис
0%
Нико Гонсалес
0%
Райан Шерки
0%
Джек Грилиш
0%
Омар Мармуш
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»