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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 16 августа 2026
Арсенал
16.08.2026, воскресенье, 17:00
Суперкубок Англии, Финал
3 : 0
Завершен
Манчестер Сити
1'
Р. Калафьори
28'
К. Хаверц
48'
М. Эдегор
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Конец матча
Желтая карточка
М. Эдегор
(грубость)
84'
Замена
Э. Эзе
️️️️
М. Эдегор
84'
79'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
М. Ковачич
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Льюис-Скелли
75'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
К. Хаверц
75'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Р. Калафьори
60'
Замена
Б. Сака
️️️️
Н. Мадуэке
60'
60'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Ф. Фоден
60'
Замена
Р. Льюис
️️️️
Э. Андерсон
54'
Замена
М. Гехи
️️️️
Н. О'Райли
53'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
(подножка)
53'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Э. Холанд
ГОЛ! 3:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Х. Цолис
48'
Замена
Д. Райс
️️️️
Б. Гимарайнс
46'
46'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ж. Доку
46'
Травма
Ж. Доку
Второй тайм
Желтая карточка
Р. Калафьори
(симуляция)
38'
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Х. Цолис
28'
24'
Желтая карточка
Ф. Фоден
(задержка)
ГОЛ! 1:0!
Р. Калафьори
Пас отдал
М. Льюис-Скелли
1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Манчестер Сити
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
6
Габриэль
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
39
Гимарайнс
17
Цолис
8
Эдегор
20
Мадуэке
29
Хаверц
3-1-3-3
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
45
Хусанов
8
Ковачич
33
О'Райли
5
Андерсон
47
Фоден
42
Семеньо
11
Доку
9
Холанд
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
39
Гимарайнс
41
Райс
41
Райс
39
Гимарайнс
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
14
Дьекереш
29
Хаверц
33
О'Райли
6
Гехи
6
Гехи
33
О'Райли
5
Андерсон
82
Льюис
82
Льюис
5
Андерсон
8
Ковачич
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Ковачич
47
Фоден
10
Шерки
10
Шерки
47
Фоден
11
Доку
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Доку
9
Холанд
47
Мармуш
47
Мармуш
9
Холанд
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
13
Кепа
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Энцо Мареска
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Арсенал
Манчестер Сити
Давид Райя
0%
Риккардо Калафьори
0%
Бен Уайт
0%
Кристиан Москера
0%
Габриэль
0%
Майлз Льюис-Скелли
0%
Бруно Гимарайнс
0%
Мартин Эдегор
0%
Христос Цолис
0%
Нони Мадуэке
0%
Кай Хаверц
0%
Пьеро Хинкапе
0%
Деклан Райс
0%
Мартин Субименди
0%
Эберечи Эзе
0%
Букайо Сака
0%
Виктор Дьекереш
0%
Показать всех игроков
Джанлуиджи Доннарумма
0%
Рубен Диаш
0%
Йошко Гвардиол
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Матео Ковачич
0%
Нико О'Райли
0%
Эллиот Андерсон
0%
Фил Фоден
0%
Эрлинг Холанд
0%
Жереми Доку
0%
Антуан Семеньо
0%
Марк Гехи
0%
Рико Льюис
0%
Нико Гонсалес
0%
Райан Шерки
0%
Джек Грилиш
0%
Омар Мармуш
0%
Показать всех игроков
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
413
582
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ипсвич Таун
- : -
15.09.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
12.09.2026
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
2 : 1
06.09.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 1
31.08.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3 : 0
21.08.2026
Ковентри
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
- : -
17.09.2026
Норвич Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
13.09.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 2
08.09.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
1 : 0
05.09.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
28.08.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 1
23.08.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Миллениум
Посещаемость:
58056 из 74500 зрителей (77%)
Игрок матча
Рейтинг
Голосование
Мартин Эдегор
Полузащитник
Рейтинг: 8.3
Минут на поле
84
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
2
Риккардо Калафьори
27%
Давид Райя
27%
Джанлуиджи Доннарумма
18%
Мартин Эдегор
18%
Рубен Диаш
9%
К голосованию
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