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АПЛ 2026/2027
Команды
Арсенал
Виктор Дьекереш
€ 65 млн
Виктор Дьекереш
Арсенал
4 июня 1998 (28)
#17 | Нападающий
187 см
Швеция | Венгрия
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Новости
Трансферы
АПЛ. Гол Дьекереша с пенальти принес «Арсеналу» выездную победу над «Эвертоном» (1:0)
2025.12.21 01:03
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
2025.11.20 01:23
3
Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»
2025.09.23 08:51
Назван обладатель трофея Герда Мюллера
2025.09.22 23:03
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
АПЛ. Дубли Дьекереша и Тимбера помогли «Арсеналу» разгромить «Лидс» (5:0)
2025.08.23 21:27
Фото
«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
2025.07.28 22:00
Фото
«Арсенал» купил Дьекереша за 73,5 миллиона
2025.07.26 21:10
2
Стало известно, кто будет играть в «Арсенале» под номером Анри
2025.07.26 09:15
Романо сообщил о трансфере Дьекереша в «Арсенал»
2025.07.22 17:03
1
«МЮ» готов перехватить Дьекереша у «Арсенала»
2025.07.20 16:54
Трансфер Дьекереша в «Арсенал» оказался под угрозой срыва
2025.07.20 15:25
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
«Арсенал» и «Спортинг» согласовали сумму трансфера за Дьекереша
2025.07.13 23:30
Дьекереш близок к переходу в «Арсенал»
2025.07.07 12:20
2
Дьекереш хочет перейти только в один клуб
2025.07.06 18:52
«Арсенал» договорился о покупке форварда, забившего в прошлом сезоне 54 гола
2025.07.02 09:31
1
Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности
2025.06.29 23:11
«Реал» отказался от Дьекереша по двум причинам
2025.06.17 15:15
«Арсенал» приостановил сделку по Дьекерешу
2025.06.15 19:28
Дьекереш ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
2025.06.14 13:49
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя топ-форвардами
2025.06.14 10:51
1
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером второго лучшего бомбардира Европы
2025.06.09 23:32
2
Роналду остался вторым в списке лучших бомбардиров Лиги наций-2024/25
2025.06.09 10:57
2
В Португалии сообщили, куда перейдет Дьекереш
2025.05.17 13:09
1
Мбаппе вошел в тройку главных претендентов на «Золотую бутсу»
2025.05.12 21:21
Сменился лидер в борьбе за «Золотую бутсу»
2025.04.28 16:59
«Барселона» готова продать двух футболистов ради трансфера Дьекереша
2025.04.23 19:47
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
2025.04.14 21:42
2
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
2025.04.04 16:49
1
2
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