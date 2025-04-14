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Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Сегодня, 21:42

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. В топ-6 еще три его одноклубника.

Значительно просели позиции футболистов «Реала». Лучший результат сейчас у Килиана Мбаппе – седьмое место.

Топ-20 рейтинга выглядит так:

  1. Рафинья («Барселона»);
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  3. Ламин Ямаль («Барселона»);
  4. Роберт Левандовски («Барселона»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Килиан Мбаппе («Реал»);
  8. Гарри Кейн («Бавария»);
  9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  10. Джуд Беллингем («Реал»);
  11. Винисиус Жуниор («Реал»);
  12. Витинья («ПСЖ»);
  13. Майкл Олисе («Бавария»);
  14. Деклан Райс («Арсенал»);
  15. Хулиан Альварес («Атлетико»);
  16. Александер Исак («Ньюкасл»);
  17. Джамал Мусиала («Бавария»);
  18. Десир Дуэ («ПСЖ»);
  19. Виктор Дьекереш («Спортинг»);
  20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

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Источник: Goal
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