Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».

Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. В топ-6 еще три его одноклубника.

Значительно просели позиции футболистов «Реала». Лучший результат сейчас у Килиана Мбаппе – седьмое место.

Топ-20 рейтинга выглядит так: