Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Лидером остался нападающий «Барселоны» Рафинья. В топ-6 еще три его одноклубника.
Значительно просели позиции футболистов «Реала». Лучший результат сейчас у Килиана Мбаппе – седьмое место.
Топ-20 рейтинга выглядит так:
- Рафинья («Барселона»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Майкл Олисе («Бавария»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Хулиан Альварес («Атлетико»);
- Александер Исак («Ньюкасл»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Десир Дуэ («ПСЖ»);
- Виктор Дьекереш («Спортинг»);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Источник: Goal