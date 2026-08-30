Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным

Автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев оценил дебют Алексея Батракова за «Галатасарай».

Батраков вышел на замену в перерыве против «Гезтепе» (3:2).

Предголевой пас Алексея помог «Галатасараю» добиться волевой победы.

Стамбульцы возглавили таблицу.

«Алексей Батраков дебютировал за «Галатасарай» через 9 дней после перехода. Россиянин вышел на замену в перерыве матча чемпионата Турции при счeте 1:1 с «Гeзтепе». Спустя девять минут после выхода на поле сделал предголевой пас. В итоге «Галатасарай» выиграл 3:2.

Лeша успел исполнить два угловых, имел два хороших момента, один раз пробил боковыми ножницами. Активно подсказывал, где-то даже указывал партнeрам. В своем стиле. Классный дебют. Такое ощущение, что Батраков уже давно в «Галатасарае» – начал без раскачки.

Ну и его напарник – Виктор Осимхен – колоссальный зверюга. Такая мощь – нечеловеческая. Гол плюс пас и один отменeнный мяч», – написал Ерофеев.