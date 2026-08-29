Батраков дебютировал в «Галатасарае»

Алексей Батраков дебютировал за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Гeзтепе».

Российский полузащитник впервые попал в заявку команды и вышел на поле в перерыве, заменив защитника Абдулкерима Бардакжи. Матч проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, счeт – 1:1.