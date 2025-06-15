«Арсенал» приостановил сделку по Дьекерешу

«Арсенал» не готов выкупить нападающего Виктора Дьекереша у «Спортинга» по требуемой португальским клубом сумме и «заморозил» проведение сделки.

Ранее лондонцы предложили за шведа 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. «Спортинг» отклонил это предложение. Затем «Арсенал» мог увеличить предложение до 70 миллионов евро в качестве полной суммы, но не пошел дальше, вероятно, поскольку этой суммы также было бы недостаточно.

В «Арсенале» считают, что могут вместо Дьекереша подписать Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» или Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

Дьекереш по-прежнему хочет перейти в «Арсенал». Сторона игрока оказывает давление на «Спортинг» в связи с этим.

Ранее агенты шведа сообщили «Манчестер Юнайтед», интересовавшимся игроком, что тот нацелен на переход в «Арсенал».

Сообщается, что в борьбу за форварда может вступить «Ювентус», который намерен предложить 70 миллионов в качестве стартовой суммы для переговоров.