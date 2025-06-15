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«Арсенал» приостановил сделку по Дьекерешу

Вчера, 19:28

«Арсенал» не готов выкупить нападающего Виктора Дьекереша у «Спортинга» по требуемой португальским клубом сумме и «заморозил» проведение сделки.

Ранее лондонцы предложили за шведа 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. «Спортинг» отклонил это предложение. Затем «Арсенал» мог увеличить предложение до 70 миллионов евро в качестве полной суммы, но не пошел дальше, вероятно, поскольку этой суммы также было бы недостаточно.

В «Арсенале» считают, что могут вместо Дьекереша подписать Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» или Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

Дьекереш по-прежнему хочет перейти в «Арсенал». Сторона игрока оказывает давление на «Спортинг» в связи с этим.

Ранее агенты шведа сообщили «Манчестер Юнайтед», интересовавшимся игроком, что тот нацелен на переход в «Арсенал».

Сообщается, что в борьбу за форварда может вступить «Ювентус», который намерен предложить 70 миллионов в качестве стартовой суммы для переговоров.

  • 27-летний Дьекереш в минувшем сезоне провел 52 матча за «Спортинг», забил 54 гола, сделал 13 ассистов.
  • Его контракт с лиссабонцами рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: Sport Witness
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра РБ Лейпциг Астон Вилла Спортинг Арсенал Манчестер Юнайтед Ювентус Уоткинс Олли Шешко Беньямин Дьекереш Виктор
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