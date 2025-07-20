Трансфер Дьекереша в «Арсенал» оказался под угрозой срыва

«Спортинг» в ходе переговоров с «Арсеналом» потребовал 80 миллионов евро за переход нападающего Виктора Дьекереша. Лондонский клуб с понедельника не выходил на связь с лиссабонцами по поводу трансфера.

«Арсенал» с высокой долей вероятности не согласится на требования «Спортинга». Сообщается, что ситуация даже довела до слез отца шведского форварда.