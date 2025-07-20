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Трансфер Дьекереша в «Арсенал» оказался под угрозой срыва

Сегодня, 15:25

«Спортинг» в ходе переговоров с «Арсеналом» потребовал 80 миллионов евро за переход нападающего Виктора Дьекереша. Лондонский клуб с понедельника не выходил на связь с лиссабонцами по поводу трансфера.

«Арсенал» с высокой долей вероятности не согласится на требования «Спортинга». Сообщается, что ситуация даже довела до слез отца шведского форварда.

  • По данным журналиста Бена Джейкобса, ранее «Арсенал» предложил «Спортингу» 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусами за игрока. При этом агент игрока отказался от комиссии в 10 процентов, чтобы облегчить согласование сделки. Лиссабонцы настаивают на фиксированой сумме в 70 миллионов.
  • 27-летний Дьекереш в минувшем сезоне провел 52 матча за «Спортинг», забил 54 гола, сделал 13 ассистов.

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Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг Арсенал Дьекереш Виктор
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