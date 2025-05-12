Мбаппе вошел в тройку главных претендентов на «Золотую бутсу»

Хет-трик в ворота «Барселоны» позволил Килиану Мбаппе всерьез побороться за «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25.

Нападающий «Реала» обогнал Роберта Левандовского и Гарри Кейна, оказавшись в тройке лидеров рейтинга.