Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы

«Галатасарай» одержал волевую победу над «Гeзтепе» со счeтом 3:2 в матче 3-го тура турецкой Суперлиги.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк».

На 16-й минуте полузащитник «Гeзтепе» Новатус Мироши открыл счeт, но на 33-й минуте защитник Давинсон Санчес восстановил равенство.

В перерыве в игру вступил российский новичок «Галатасарая» Алексей Батраков, для которого этот матч стал дебютным. На 55-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» поучаствовал в голевой атаке, которую точным ударом завершил бразилец Габриэл Сара. На 63-й минуте нападающий Виктор Осимхен реализовал пенальти, а на 65-й минуте форвард «Гeзтепе» Жуан Сантос отыграл один мяч.