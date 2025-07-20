«МЮ» готов перехватить Дьекереша у «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры со «Спортингом» о возможном трансфере нападающего Виктора Дьекереша. Манкунианцы готовы предложить лиссабонцам сделку на сумму 80 миллионов евро по трансферу шведа.

Ранее сам Дьекереш через своих агентов давал понять «МЮ», что не планирует переходить в команду. Швед нацелен оказаться в «Арсенале», так как хочет продолжать бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

Однако «Спортинг» согласился выслушать намерения «МЮ» с учетом того, что переговоры с «канонирами» зашли в тупик. «Арсенал» предлагал за игрока 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусами.

По мнению «Спортинга», Дьeкереш сейчас нарушает условия своего контракта, пропуская тренировки. Клуб уведомил игрока об этом, но швед ответил через своих законных представителей, что лиссабонцы нарушают данное ему обещание, не позволяя уйти из клуба на условиях, которые оговаривались.