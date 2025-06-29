Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности

Нападающий Виктор Дьекереш пошел на конфликт со «Спортингом».

Он проинформировал руководство лиссабонского клуба, что не вернется в команду.

27-летний швед считает, что боссы «Спортинга» нарушили договоренность о его продаже текущим летом.