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Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности

Сегодня, 23:11

Нападающий Виктор Дьекереш пошел на конфликт со «Спортингом».

Он проинформировал руководство лиссабонского клуба, что не вернется в команду.

27-летний швед считает, что боссы «Спортинга» нарушили договоренность о его продаже текущим летом.

  • Дьекереш стал вторым в гонке за «Золотую бутсу». Он уступил Килиану Мбаппе, хотя де-факто забил на 8 голов больше.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Аль-Хиляля».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Португалия. Примейра Спортинг Дьекереш Виктор
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