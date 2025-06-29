Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности

Нападающий Виктор Дьекереш пошел на конфликт со «Спортингом».
Он проинформировал руководство лиссабонского клуба, что не вернется в команду.
27-летний швед считает, что боссы «Спортинга» нарушили договоренность о его продаже текущим летом.
- Дьекереш стал вторым в гонке за «Золотую бутсу». Он уступил Килиану Мбаппе, хотя де-факто забил на 8 голов больше.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Аль-Хиляля».
Источник: твиттер Фабрицио Романо