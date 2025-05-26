Определен обладатель «Золотой бутсы»-2024/25

Завершен сезон в топ-лигах Европы.

Обладателем «Золотой бутсы» как лучшему бомбардиру европейских чемпионатов стал Килиан Мбаппе из «Реала».

Мбаппе забил меньше голов (31), чем Виктор Дьекереш из «Спортинга» (39), но стал лучшим благодаря более высокому коэффициенту трудности у Примеры, чем у Примейры.

Итоговый топ-5 в гонке за «Золотую бутсу».

1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффицентом 2 – 62 очка.

2. Виктор Дьeкереш («Спортинг»), 39 х 1,5 = 58,5.

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 29 х 2 = 58.

4. Роберт Левандовски («Барселона»), 27 х 2 = 54.

5. Гарри Кейн («Бавария»), 26 х 2 = 52.