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Определен обладатель «Золотой бутсы»-2024/25

Сегодня, 08:03
5

Завершен сезон в топ-лигах Европы.

Обладателем «Золотой бутсы» как лучшему бомбардиру европейских чемпионатов стал Килиан Мбаппе из «Реала».

Мбаппе забил меньше голов (31), чем Виктор Дьекереш из «Спортинга» (39), но стал лучшим благодаря более высокому коэффициенту трудности у Примеры, чем у Примейры.

Итоговый топ-5 в гонке за «Золотую бутсу».

1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффицентом 2 – 62 очка.

2. Виктор Дьeкереш («Спортинг»), 39 х 1,5 = 58,5.

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 29 х 2 = 58.

4. Роберт Левандовски («Барселона»), 27 х 2 = 54.

5. Гарри Кейн («Бавария»), 26 х 2 = 52.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Мбаппе Килиан
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Комментарии (5)
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ilich55
1748238135
Интересно, а кто выдумал коэффициент трудности и главное зачем? Всегда лучший бомбардир европейских чемпионатов определялся количеством голов, забитых в официальных матчах.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1748241297
Ещё один признак того, что чеферин и УЕФА стали тормозом для игры, раньше больше всех забил и стал дучшим бомбардиром, получил золотую бутсу!
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subbotaspartak
1748244722
Угальде 17х4=....
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