Дьекереш близок к переходу в «Арсенал»

Переговоры по трансферу нападающего Виктора Дьекереша из «Спортинга» в «Арсенал» вошли в финальную стадию. Сумма сделки составит 80 миллионов евро, включая бонусы. Шведский форвард подпишет с лондонцами контракт до 2030 года.

По данным Record, Дьекереш отказался от части будущей зарплаты ради перехода в «Арсенал». Форвард согласился пожертвовать 2 миллионами евро за 5 лет контракта с лондонцами, чтобы увеличить фиксированную сумму трансфера.