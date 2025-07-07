Дьекереш близок к переходу в «Арсенал»

Переговоры по трансферу нападающего Виктора Дьекереша из «Спортинга» в «Арсенал» вошли в финальную стадию. Сумма сделки составит 80 миллионов евро, включая бонусы. Шведский форвард подпишет с лондонцами контракт до 2030 года.
По данным Record, Дьекереш отказался от части будущей зарплаты ради перехода в «Арсенал». Форвард согласился пожертвовать 2 миллионами евро за 5 лет контракта с лондонцами, чтобы увеличить фиксированную сумму трансфера.
- Ранее «Арсенал» делал предложение по Дьекерешу в размере 65+15 миллионов евро.
- Португальский клуб требовал увеличить фиксированную часть выплаты до 70 миллионов.
- 27-летний Дьекереш в минувшем сезоне провел 52 матча за «Спортинг», забил 54 гола, сделал 13 ассистов.
- Шведский игрок был главной целью «Арсенала» с сентября прошлого года. Дьекереш имел несколько предложений, но отказался от них ради трансфера в лондонский клуб.
Источник: страница Николо Скиры в соцсети X