Роналду остался вторым в списке лучших бомбардиров Лиги наций-2024/25

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций сезона-2024/25. За весь турнир он забил 9 голов, опередив на 1 мяч форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
40-летний форвард «Аль-Насра» забил свой 8-й мяч в этом розыгрыше Лиги наций в ворота Испании в финале и выиграл турнир вместе со своей командой.
В пятерку лучших бомбардиров также вошли Эрлинг Холанд (Норвегия) и Жорж Микаутадзе (Грузия) – по 7 мячей, а также Рэзван Марин (Румыния) с 6 голами.
- Дьекереш также стал лучшим ассистентом Лиги наций с 5 голевыми передачами.
- В финальном турнире Лиги наций Роналду разделил звание лучшего бомбардира с Килианом Мбаппе (Франция) и Ламином Ямалем (Испания). Они забили по 2 гола.
- Роналду также был лучшим бомбардиром Лиги наций сезона-2018/19 с 3 голами. Тогда Португалия тоже выиграла турнир.
Источник: официальный сайт УЕФА