Роналду остался вторым в списке лучших бомбардиров Лиги наций-2024/25

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций сезона-2024/25. За весь турнир он забил 9 голов, опередив на 1 мяч форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

40-летний форвард «Аль-Насра» забил свой 8-й мяч в этом розыгрыше Лиги наций в ворота Испании в финале и выиграл турнир вместе со своей командой.

В пятерку лучших бомбардиров также вошли Эрлинг Холанд (Норвегия) и Жорж Микаутадзе (Грузия) – по 7 мячей, а также Рэзван Марин (Румыния) с 6 голами.