Список обладателей наград, врученных на церемонии «Золотого мяча»

В театре Шатле в Париже состоялась церемония вручения футбольных наград, организованная журналом France Football.
Список их обладателей приведен ниже (клубная принадлежность указана для сезона-2024/25):
- «Золотой мяч» (лучшему игроку мира) – Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
- «Золотой мяч» у женщин – Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»);
- Трофей Копа (лучшему игроку в возрасте до 21 года) – Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
- Трофей Копа у женщин – Вики Лопес (Испания, «Барселона»);
- Трофей Яшина (лучшему вратарю) – Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»);
- Трофей Яшина у женщин – Ханна Хэмптон (Англия, «Челси»);
- Трофей Герда Мюллера (самому результативному игроку в матчах за клуб и сборные) – Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг»);
- Трофей Герда Мюллера у женщин – Эва Пайор (Польша, «Барселона»);
- Премия Сократеса (за гуманитарную и благотворительную деятельность) – Луис Энрике (Испания, «ПСЖ»);
- Лучший клуб года – «ПСЖ»;
- Лучший клуб года у женщин – «Арсенал»;
- Лучший тренер года – Луис Энрике (Испания, «ПСЖ»);
- Лучший тренер года у женщин – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии).
Источник: «Бомбардир»