Карседо раскрыл, какой футбол хочет поставить «Спартаку»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо заявил, что любит атакующий футбол. Испанец хочет доминирования на поле от своих подопечных.

Он перешел в московский клуб из «Пафоса», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.

– «Спартак» – это традиционно много атакующая команда.

– Да, но самое главное – правильный баланс. Лучшая команда – не только та, которая много забивает, но и которая играет «на ноль». И мы хотим найти этот баланс. Понимаем, что у нас есть очень сильная атакующая линия. Но столь же важно не пропускать, чтобы быть ближе к победам.

– Для «Пафоса» это были первые трофеи в истории, а от «Спартака» их ждут всегда. Готовы к совсем другому давлению?

– Конечно. И мы приехали сюда именно за этим: за победами и за желанием сделать так, чтобы болельщики нами гордились. У «Спартака» есть все, чтобы в ближайшие годы пополнить свою богатую коллекцию новыми трофеями.

– В какой футбол должен играть ваш «Спартак»?

– Мы хотим доминировать на поле. Я тоже люблю атакующий футбол. Но важен баланс, о котором я говорил. У меня богатый опыт построения игры в обороне в штабе Эмери. И здесь «Спартак» точно может прибавить.