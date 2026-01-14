Введите ваш ник на сайте
Карседо раскрыл, какой футбол хочет поставить «Спартаку»

Сегодня, 17:26
8

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо заявил, что любит атакующий футбол. Испанец хочет доминирования на поле от своих подопечных.

Он перешел в московский клуб из «Пафоса», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.

– «Спартак» – это традиционно много атакующая команда.

– Да, но самое главное – правильный баланс. Лучшая команда – не только та, которая много забивает, но и которая играет «на ноль». И мы хотим найти этот баланс. Понимаем, что у нас есть очень сильная атакующая линия. Но столь же важно не пропускать, чтобы быть ближе к победам.

– Для «Пафоса» это были первые трофеи в истории, а от «Спартака» их ждут всегда. Готовы к совсем другому давлению?

– Конечно. И мы приехали сюда именно за этим: за победами и за желанием сделать так, чтобы болельщики нами гордились. У «Спартака» есть все, чтобы в ближайшие годы пополнить свою богатую коллекцию новыми трофеями.

– В какой футбол должен играть ваш «Спартак»?

– Мы хотим доминировать на поле. Я тоже люблю атакующий футбол. Но важен баланс, о котором я говорил. У меня богатый опыт построения игры в обороне в штабе Эмери. И здесь «Спартак» точно может прибавить.

  • Карседо ранее уже работал в «Спартаке» в штабе Унаи Эмери в 2012 году.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1768401151
Ждем перехода от слов к делу!
Ответить
...уефан
1768401804
...познакомишься с Пупсом и поймёшь, что ни какой баланс не поможет, если у него будет единственный, за всю игру, шанс пропустить, то он этого шанса не упустит. А не будет этого шанса, он сам себе привезёт...
Ответить
k611
1768403772
С этими "надежными" защитниками и голкипером который "выручает" сложновато это будет реализовать. Может хоть у испанского тренера получиться хоть как-то склеить игру в обороне и наладить позиционную атаку.
Ответить
Император Бомжей
1768404143
По ходу пора в отставку подавать))
Ответить
СильныйМозг
1768404479
Спартак, это команда, которая нетрадиционно атакует. Поэтому стиль игры остается прежним - враскорячку.
Ответить
Foxitkuban
1768406072
Как забавно сейчас за ним наблюдать, пока его не прижали мордой к грязной стене Спартаковской бюрократии и коррупции.))
Ответить
timon2401
1768406868
Ну если Литвинов, Денисов и Максименко будут на поле, то навряд ли что-то у Хуана получится наладить в обороне.
Ответить
Боцман59rus
1768407272
_ эта дырища в воротах, видимо кому-то приплачивает за место в основе, надеюсь Карседо лавочку прикроет
Ответить
