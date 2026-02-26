Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оставил прогноз на встречу 19-го тура РПЛ между «Сочи» и красно-белыми.

По версии писателя, «Спартак» победит на «Фиште» со счетом 3:1.

Игра состоится 1 марта. Ее будет транслировать платный телеканал «Матч Премьер».