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Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»

26 февраля, 13:55
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оставил прогноз на встречу 19-го тура РПЛ между «Сочи» и красно-белыми.

По версии писателя, «Спартак» победит на «Фиште» со счетом 3:1.

Игра состоится 1 марта. Ее будет транслировать платный телеканал «Матч Премьер».

  • «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет восемь очков.
  • Встреча в Сочи станет первой официальной в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо, назначенного в январе. Он пришел из кипрского «Пафоса», который выводил в основной этап Лиги чемпионов.
  • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на пять очков.

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Источник: телеграм-канал «Футбольные болтуны»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (5)
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Good_win_ФКСМ
1772103587
КБ-друзья, кому интересно: Varmatch TV (от телефона до смарт-тв ставится и без регистрации) - не нужно спонсировать бом.жарню - там все матчи в хорошем качестве, и не только футбольные)))
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Цугундeр
1772106087
"По версии ПИСАТЕЛЯ"!)) Бомба, браво!))
Ответить
subbotaspartak
1772107753
Постой... Рабинер Толстой? То есть как это - писатель? Матч ТВ с бомбардиром издатель?
Ответить
...уефан
1772108042
...весна! Уже пролетели все трансферные утки, на смену им потянулись стаи предматчевых, каркающих ворон...
Ответить
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