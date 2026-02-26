Прогноз Рабинера на матч «Сочи» – «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер оставил прогноз на встречу 19-го тура РПЛ между «Сочи» и красно-белыми.
По версии писателя, «Спартак» победит на «Фиште» со счетом 3:1.
Игра состоится 1 марта. Ее будет транслировать платный телеканал «Матч Премьер».
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет восемь очков.
- Встреча в Сочи станет первой официальной в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо, назначенного в январе. Он пришел из кипрского «Пафоса», который выводил в основной этап Лиги чемпионов.
- «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина отстает от зоны переходных матчей на пять очков.
Источник: телеграм-канал «Футбольные болтуны»