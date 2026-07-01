Дешам попросил журналистов раскритиковать игроков сборной Франции после 3:0 с Швецией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призвал журналистов быть более строгими к игрокам национальной команды.

Франция в 1/16 финала ЧМ-2026 победила со счетом 3:0 Швецию.

Голы забили Килиан Мбаппе на 45-й и 74-й минутах и Брэдли Барколя на 53-й.

В 1/8 финала французы сыграют с Парагваем.

«Всегда есть над чем работать. Поле не очень-то способствовало движению мяча, но и мы играли не в полную силу. Продолжайте, укажите на какие-нибудь проблемы, это нормально. Не все должно быть солнечно и радужно.

Мы тоже не собираемся впадать в эйфорию. Мы в 1/8 финала, и это стоит ценить, даже если это кажется логичным и нормальным. Мы должны отдать должное, вернуться с небес на землю на два дня, а затем переключиться [на следующий матч]. У Парагвая другие качества, и мы знаем, чего от них ожидать», – сказал Дешам.