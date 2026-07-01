«Спартак» продлил контракт с Довбней

Вратарь Александр Довбня остается в клубе. Контракт продлен.

«Спартак» и вратарь продлили соглашение еще на один год. Александр присоединился к красно-белым летом 2024-го. Новый сезон станет для него третьим в команде!

Желаем Довбне достичь новых побед со «Спартаком»!» – написали москвичи.