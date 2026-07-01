«Спартак» продлил контракт с Довбней

Вратарь Александр Довбня остается в клубе. Контракт продлен.
«Спартак» и вратарь продлили соглашение еще на один год. Александр присоединился к красно-белым летом 2024-го. Новый сезон станет для него третьим в команде!
Желаем Довбне достичь новых побед со «Спартаком»!» – написали москвичи.
- Довбня пополнил состав красно-белых летом 2024 года. До этого он выступал за «Шинник», «Торпедо», «Оренбург», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергию».
- За полтора сезона он провел за «Спартак» лишь один официальный матч, однако стал с командой обладателем FONBET Кубка России.
- Прошлым летом «Спартак» уже продлевал с Довбней контракт на один год.
- Для «Спартака» сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.
- 24 июля стартует сезон РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Спартака»