Дюков заявил, что снятие бана с России не зависит от СВО

Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах снятия бана с российского футбола.
– Вопрос о переходе в Азию закрыт, РФС ориентируется только на УЕФА?
– На данный момент, пока не будет решения ФИФА о снятии соответствующего ограничения, этот переход просто не имеет смысла.
– Вы видите, что есть сигналы к тому, чтобы эти ограничения были сняты?
– Думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенное снятие бана со сборных разных возрастов.
– Вы увязываете эти решения с окончанием СВО?
– Нет, не увязываю.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.
- Ранее сообщалось, что в РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «РБ Спорт»