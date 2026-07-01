Дюков заявил, что снятие бана с России не зависит от СВО

Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах снятия бана с российского футбола.

– Вопрос о переходе в Азию закрыт, РФС ориентируется только на УЕФА?

– На данный момент, пока не будет решения ФИФА о снятии соответствующего ограничения, этот переход просто не имеет смысла.

– Вы видите, что есть сигналы к тому, чтобы эти ограничения были сняты?

– Думаю, что в ближайшее время мы увидим постепенное снятие бана со сборных разных возрастов.

– Вы увязываете эти решения с окончанием СВО?

– Нет, не увязываю.