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  • «В мире все конечно»: в РФС прокомментировали массовую гибель клубов

«В мире все конечно»: в РФС прокомментировали массовую гибель клубов

1 июля, 20:22
12

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о гибели клубов.

  • Ранее о пропуске предстоящего сезона во Второй лиге объявили «Кубань», «Черноморец», ПСК из Краснодарского края и ряд других клубов.
  • Митрофанов ранее занимал руководящую должность в «Зените».
  • Сейчас он занимается оперативным управлением в РФС.

– Как РФС планирует решать такую проблему?

– Если отвечать по‑философски, в мире все циклично и конечно. Что‑то рано или поздно умирает. Это происходит во всех отраслях экономики и жизнедеятельности, к сожалению. Нам бы хотелось, чтобы спорт, и футбол в частности, были исключением, но такие ситуации на сто процентов будут. Важно, чтобы они не были неожиданными и посреди сезона как можно меньше таких ситуаций происходило.

При этом важна тенденция: сохраняется ли баланс общего количества футбольных клубов, либо их количество стремительно изменяется. В настоящий момент баланс клубов есть. Каждый сезон плюс‑минус мы имеем 115–117 профессиональных клубов. Это говорит о том, что система здрава, она работает.

В отчете РФС были показаны результаты, которых достигает футбол во Второй, Первой лигах и РПЛ с точки зрения роста посещаемости и доходности этих лиг. Даже в непростые времена это говорит об интересе к футболу и качественной работе коллег – представителей клубов, руководства лиг и наших коллег из РФС.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Митрофанов Максим
Комментарии (12)
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Цугундeр
1782927086
) "Проблемы индейцев шерифа не волнуют"
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VVM1964
1782927171
Даёшь 18 клубов в РПЛ !!!🤣
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Skull_Boy
1782928982
В Европе и в мире все плохо, но закрываются клубы именно в России
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Vratarь
1782930326
Всё это так, дядя. Но, вот, полстраны ждёт, когда закончится столичное "Динамо", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Торпедо" уж окончательно, ну, и любимчик всего пространства - "Зенит". Когда они выйдут в цикл и распадутся, а? Не? Никогда? Ну, тогда, и мысль про "конечность" клубов можно засунуть обратно в голову, и не смешить болел.
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val69
1782930807
В РФс да... В загнивающей эуропе по 8-10 лиг.. И все играют и не жалуются...
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темирхан
1782977143
циклично? митрофанов ты дурачок? или за идиотов всех держишь? в Англии или Германии то же каждое межсезонье разваливаются по 10 клубов? что-то я ни разу с начала 90-х такого там не видел! а почему? ах да! да потому что там этого даже близко нет и не будет! и там занимаются футболом и всем остальным, а у нас повальное воровство и вывод этого самого бабла в туже Англию и Германию.
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