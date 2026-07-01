«В мире все конечно»: в РФС прокомментировали массовую гибель клубов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о гибели клубов.

Ранее о пропуске предстоящего сезона во Второй лиге объявили «Кубань», «Черноморец», ПСК из Краснодарского края и ряд других клубов.

Митрофанов ранее занимал руководящую должность в «Зените».

Сейчас он занимается оперативным управлением в РФС.

– Как РФС планирует решать такую проблему?

– Если отвечать по‑философски, в мире все циклично и конечно. Что‑то рано или поздно умирает. Это происходит во всех отраслях экономики и жизнедеятельности, к сожалению. Нам бы хотелось, чтобы спорт, и футбол в частности, были исключением, но такие ситуации на сто процентов будут. Важно, чтобы они не были неожиданными и посреди сезона как можно меньше таких ситуаций происходило.

При этом важна тенденция: сохраняется ли баланс общего количества футбольных клубов, либо их количество стремительно изменяется. В настоящий момент баланс клубов есть. Каждый сезон плюс‑минус мы имеем 115–117 профессиональных клубов. Это говорит о том, что система здрава, она работает.

В отчете РФС были показаны результаты, которых достигает футбол во Второй, Первой лигах и РПЛ с точки зрения роста посещаемости и доходности этих лиг. Даже в непростые времена это говорит об интересе к футболу и качественной работе коллег – представителей клубов, руководства лиг и наших коллег из РФС.