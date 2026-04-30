В РФС оценили возможный отъезд Батракова в «ПСЖ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
– Вы хотели бы, чтобы Батраков уехал в «ПСЖ»?
– Я хотел бы, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.
– То есть вы не хотели бы, чтобы Батраков уехал в европейский чемпионат?
– Это два разных вопроса. Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России. Это две разные категории, но и то, и другое хорошо.
- 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24