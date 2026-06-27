Генсек РФС: «ФИФА считает необходимым как можно быстрее вернуть Россию в международные соревнования»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позициях ФИФА и УЕФА по снятию санкций с российского футбола.

«Мы понимаем, что решение в любом случае будет политическим. Что касается методов, то сейчас мы идем по пути переговоров – переговоров между нами, УЕФА и ФИФА.

Мы знаем позицию ФИФА, которая считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России к международным соревнованиям.

При этом понимаем, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда европейских стран.

Тем не менее руководство УЕФА также ведет работу по этому вопросу и заинтересовано в возвращении России в международные соревнования», – заявил Митрофанов.