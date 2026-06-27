Генсек РФС: «ФИФА считает необходимым как можно быстрее вернуть Россию в международные соревнования»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позициях ФИФА и УЕФА по снятию санкций с российского футбола.
«Мы понимаем, что решение в любом случае будет политическим. Что касается методов, то сейчас мы идем по пути переговоров – переговоров между нами, УЕФА и ФИФА.
Мы знаем позицию ФИФА, которая считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России к международным соревнованиям.
При этом понимаем, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда европейских стран.
Тем не менее руководство УЕФА также ведет работу по этому вопросу и заинтересовано в возвращении России в международные соревнования», – заявил Митрофанов.
- Бан российского футбола длится почти 4,5 года – с февраля 2022-го.
- Накануне ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15.
Источник: «РБК Спорт»