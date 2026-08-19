Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»

28-летний испанский нападающий Дани Гомес отказался от перехода в «Оренбург».
Клуб из РПЛ предлагал футболисту зарплату 600 тысяч евро в год, однако его представители отвергли оффер.
- Гомес считается воспитанником мадридского «Реала»: он прошeл все ступени академии – от команды до 17 лет до «Кастильи».
- «Реал» отправлял нападающего в аренду в «Тенерифе», после чего «Леванте» выкупил его контракт.
- В чемпионате Испании Гомес провeл 84 матча, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. С июля он пребывает в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
Источник: «Сила Спорта»