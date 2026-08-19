Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о деградации после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).

Единственный гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.

В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

– ЦСКА идет по нисходящей линии? Особенно в атаке?

– Если брать результаты, то не могу сказать, что есть нисходящая градация. У нас есть сложности в позиционной атаке, которые мы пытаемся решать. Нужны футболисты, которые могут обыгрывать с места. Над этим ведется работа. Позиционная атака – самое сложное, что есть в футболе. Мы пока сфокусировались на защите.

Одного месяца в летних сборах не хватает, чтобы все выстроить. Мы не забываем про атаку.