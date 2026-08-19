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Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем

19 августа, 15:22
5

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о деградации после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).

  • Единственный гол забил Кевин Аревало.
  • На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.
  • В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

– ЦСКА идет по нисходящей линии? Особенно в атаке?

– Если брать результаты, то не могу сказать, что есть нисходящая градация. У нас есть сложности в позиционной атаке, которые мы пытаемся решать. Нужны футболисты, которые могут обыгрывать с места. Над этим ведется работа. Позиционная атака – самое сложное, что есть в футболе. Мы пока сфокусировались на защите.

Одного месяца в летних сборах не хватает, чтобы все выстроить. Мы не забываем про атаку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (5)
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bratskij
1787142419
Физрук автобусник, другого от него и не услышать. Уволься сам и не позорься.
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...уефан
1787143430
...оказывается он пытается построить то, чего в РПЛ уже давно построить никому не удаётся - "результативную позиционную атаку". Интересно, а он не слышал, что РФС и судейский корпус собираются повысить планку допустимых единоборств в РПЛ, как раз для того, что бы окончательно задушить индивидуально сильных игроков не только в позиционке, но и в контратаке, соответственно отформатировав Лигу для команд с игрой "бей-беги"...
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Аид666
1787146549
ну как бы голов нет - очков нет... если это не деградация, то что... последние матчи отбиваются у своих ворот.. от кого.. от Акрона, Факела...
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АЛЕКС 58
1787146914
Слишком заметно деградирует.
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Интерес
1787157397
Что-что,позиционная атака? Ею ЦСКА никогда славен не был, а остальные козыри команды вы успешно нейтрализовали.Удалось впервые...
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