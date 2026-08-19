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Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»

19 августа, 09:55
1

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«В нынешних условиях заменить Батракова просто некем. Это невозможно! «Локомотив» и так уже все позиции сдал, а переход Алексея в другой клуб вообще станет для команды очень серьeзной потерей. Эта потеря невосполнимая. К тому же еще и Пруцев, и Воробьeв, и Баринов ушли. Видимо, тяжeлая финансовая ситуация. Если бы она была нормальная, то вряд ли продавали бы ведущих футболистов.

Пишут, что хотят приобрести Олейникова из «Крыльев». Да, игрок он неплохой, но это не Батраков. Батраков – «десятка», он ведeт игру. А Олейников – это другой профиль игрока.

В этом сезоне «Локомотив» будет бороться за восьмeрку. Как бы Галактионов ни старался, думаю, что выше команда не поднимется», – сказал Наумов.

  • Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
  • По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
  • В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (1)
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BarStep
1787128156
«..понес «невосполнимую потерю» Подумалось что кто-то крякнул Тьфу, слава Богу все живы Ну и заголовки б**., совсем без мозгов выпускающий редактор А есть такой вообще?!
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