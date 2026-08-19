Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

«В нынешних условиях заменить Батракова просто некем. Это невозможно! «Локомотив» и так уже все позиции сдал, а переход Алексея в другой клуб вообще станет для команды очень серьeзной потерей. Эта потеря невосполнимая. К тому же еще и Пруцев, и Воробьeв, и Баринов ушли. Видимо, тяжeлая финансовая ситуация. Если бы она была нормальная, то вряд ли продавали бы ведущих футболистов.

Пишут, что хотят приобрести Олейникова из «Крыльев». Да, игрок он неплохой, но это не Батраков. Батраков – «десятка», он ведeт игру. А Олейников – это другой профиль игрока.

В этом сезоне «Локомотив» будет бороться за восьмeрку. Как бы Галактионов ни старался, думаю, что выше команда не поднимется», – сказал Наумов.