В РФС встали на защиту Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил одну из целей главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Уже известно, что 28 мая они встретятся с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Команда Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.

– Вы довольны работой Карпина? Последние четыре матча были не очень.

– Мы в настоящий момент просматриваем большое количество игроков. Как и все остальные виды спорта. У нас период отстранения, нет официальных соревнований.

– То есть целью Карпина сейчас является посмотреть большое количество игроков.

– Да. В том числе.

– Это закончится в период возвращения на международный уровень?

– Конечно. Так абсолютно все сборные (работают). Комиссия Госсовета была – и баскетбол, и остальные виды спорта докладывают, что абсолютно такая же ситуация.

25 лет и младше по возрасту – просмотр, отбор новых игроков, адаптация к международным соревнованиям.

– Но есть футболисты и за 30, – Осипенко.

– Точечно мы вызываем более сильных футболистов.