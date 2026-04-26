В РФС прояснили ситуацию с турне сборной России по Южной Америке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что турне сборной России по Южной Америке не состоится.
«Турне сборной России в Южную Америку отменили. Дело в том, что те сборные, с кем мы бы хотели сыграть, будут в этот момент в США», – сказал Митрофанов.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
