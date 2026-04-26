В РФС прояснили ситуацию с турне сборной России по Южной Америке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что турне сборной России по Южной Америке не состоится.

«Турне сборной России в Южную Америку отменили. Дело в том, что те сборные, с кем мы бы хотели сыграть, будут в этот момент в США», – сказал Митрофанов.