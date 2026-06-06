Мостовой ответил, увидим ли мы его главным тренером

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой теряет надежду поработать где-либо главным тренером.
– Осталось ли желание поработать в тренерском штабе «Спартака»?
– Я почти 20 лет назад закончил играть, и 15 лет назад вернулся в Россию. Ни разу за это время не было предложения быть в нашем футболе.
Скорее всего, мы и не дождемся, чтобы Александр Мостовой был где-то главным тренером. Только если чудо произойдет.
А так я всегда открыт к предложениям. С удовольствием пошел бы в «Спартак» в любой роли.
- 57-летний Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- С красно-белыми он дважды становился чемпионом СССР.
- Его статистика за московскую команду: 142 матча, 48 голов.
Источник: Sport24