Реакция «Спартака» на решение РФС по месту проведения Суперкубка против «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном месте проведения матча за Суперкубок России против «Зенита».
Ранее появилась информация, что встреча может состояться в Нижнем Новгороде. Некрасов подтвердил, что знаком с этими данными, но призвал дождаться официального решения от РФС.
«Я слышал об этом. Дайте РФС утвердить и озвучить», – сказал Некрасов.
- Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» запланирован на 18 июля.
- Петербургский клуб завоевал чемпионство в РПЛ по итогам прошлого сезона, а красно-белые выиграли cуперфинал FONBET Кубка России.
- Новый сезон РПЛ стартует 25 июля (ориентировочно).
Источник: «Чемпионат»