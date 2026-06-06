Реакция «Спартака» на решение РФС по месту проведения Суперкубка против «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном месте проведения матча за Суперкубок России против «Зенита».

Ранее появилась информация, что встреча может состояться в Нижнем Новгороде. Некрасов подтвердил, что знаком с этими данными, но призвал дождаться официального решения от РФС.

«Я слышал об этом. Дайте РФС утвердить и озвучить», – сказал Некрасов.