Макаров отреагировал на хейт фанатов «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров высказался о недовольстве болельщиков «Динамо».

«Крылья» играли в Москве с «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

Макаров выступал за бело-голубых с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».

– Фанаты тебя не очень хорошо приняли.

– Мне вообще без разницы. Сколько мне лет? 28. Ты думаешь, я переживать за что-то буду? У меня двое детей, семья. Мне есть за что переживать.

– В этом плане как футболисты «Динамо» восприняли твое возвращение?

– Со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Мы видимся, встречаемся. Поэтому никаких проблем.