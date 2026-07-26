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Макаров – о Ролане Гусеве: «Не считаю, что это тренер»

26 июля, 16:55
8

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров объяснил свои слова про «Динамо».

В декабре россиянин, выступая за московскую команду, публично заявил: «С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения».

– Не жалел ли о словах про «ноль респекта и уважения»?

– А о чем жалеть? Я кого-то обидел?

– Возможно, клуб.

– Клуб?

– И конкретно тренера.

– Я не считаю, что это тренер. Еще раз повторяю. А клуб я не обижал. Клубу я, наоборот, благодарен.

  • «Крылья» играли в Москве с «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.
  • Макаров выступал за бело-голубых с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Макаров Денис Гусев Ролан
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1785075470
ГУСЕВ крыса-провокатор-стукач и нехороший человек и тренер
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Император 1
1785077955
Гусев показал очень даже хороший результат с Динамо, а ты обычный обиженный нытик.
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Garrincha58
1785078204
Макаров ты вообще футболист или балерина?
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crf57
1785078502
ГУСЕВ - абсолютно никчемная личность во всех отношениях!
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Fibercore
1785121943
Макаров - перестал прргрессировать и закончился как футболист, превратившись в актив для отмыва бюджетного бабла. Будет менять команды, как перчатки. Прокуратура должна заняться этим вопросом. Что касается Гусева-тренера, то, пока мы не увидим его в какой-либо команде полный цикл (предсезонка-сезон) - сказать не чего. Но, его отрезок с Динамо в позапрошлом и прошлом сезонах позволяет слова недофутболиста Макарова отвергнуть.
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