Макаров – о Ролане Гусеве: «Не считаю, что это тренер»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров объяснил свои слова про «Динамо».
В декабре россиянин, выступая за московскую команду, публично заявил: «С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения».
– Не жалел ли о словах про «ноль респекта и уважения»?
– А о чем жалеть? Я кого-то обидел?
– Возможно, клуб.
– Клуб?
– И конкретно тренера.
– Я не считаю, что это тренер. Еще раз повторяю. А клуб я не обижал. Клубу я, наоборот, благодарен.
- «Крылья» играли в Москве с «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.
- Макаров выступал за бело-голубых с 2021 по 2026 год, после чего перебрался в турецкий «Кайсериспор».
Источник: «Спорт-Экспресс»