Макаров – о Ролане Гусеве: «Не считаю, что это тренер»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров объяснил свои слова про «Динамо».

В декабре россиянин, выступая за московскую команду, публично заявил: «С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения».

– Не жалел ли о словах про «ноль респекта и уважения»?

– А о чем жалеть? Я кого-то обидел?

– Возможно, клуб.

– Клуб?

– И конкретно тренера.

– Я не считаю, что это тренер. Еще раз повторяю. А клуб я не обижал. Клубу я, наоборот, благодарен.