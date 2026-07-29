Радимов похвалил «Спартак»

Бывшему зенитовцу Владиславу Радимову понравилась игра «Спартака» в 1-м туре РПЛ против «Родины» (3:0).

– Команды старались играть качественно в футбол, в испанской манере, ведь оба тренера – испанцы, много «на третьего» и прочее. И «Спартак» давал и «Родине» играть, то есть не было такого уж тотального прессинга, как против «Зенита» на протяжении всего матча. «Спартак», можно сказать, на классе и красиво взял эти три очка. Что нравится в «Спартаке» – забив один мяч, они не отходят от своей игры, они продолжают гнуть ее и забивать. При Станковиче или Абаскале забьют – и встали сзади.

– Забил Мартинс, забил Пруцев, оба вышли на замену. Совпадение, или всe-таки Карседо что-то знает?

– А это та же самая история, что, извините, выходят люди, которые стараются доказать. Как Соболев условно показывает, что «Зениту» не нужен Тюкавин, так и здесь люди показывают, что мы тоже хотим играть. Ну а Пруцев, я думаю, это хорошая боевая единица, который придeтся ко двору «Спартаку», они его вообще никуда не отпустят.