Игрок «Динамо» публично попросил об уходе из клуба

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров разочарован отсутствием игровой практики.
– Казалось, что после Валерия Карпина футболисты воспряли духом и поддерживают Ролана Гусева. Как с твоей стороны?
– С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба.
– Почему?
– Это лично мое мнение. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения.
– Со стороны тренерского штаба?
– Да.
– Уйти – трансфер или аренда?
– Не знаю, посмотрим, будем общаться. Зависит от того, какой будет тренерский штаб.
– РПЛ или Европа?
– Не знаю, пока ничего не могу сказать. Предложения были. В том числе из РПЛ.
- Макаров пришел в «Динамо» в 2021 году из «Рубина».
- В этом сезоне у Дениса 12 матчей, 3 гола, ассист.
- 27-летний Макаров стоит 2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»