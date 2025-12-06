Игрок «Динамо» публично попросил об уходе из клуба

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров разочарован отсутствием игровой практики.

– Казалось, что после Валерия Карпина футболисты воспряли духом и поддерживают Ролана Гусева. Как с твоей стороны?

– С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба.

– Почему?

– Это лично мое мнение. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения.

– Со стороны тренерского штаба?

– Да.

– Уйти – трансфер или аренда?

– Не знаю, посмотрим, будем общаться. Зависит от того, какой будет тренерский штаб.

– РПЛ или Европа?

– Не знаю, пока ничего не могу сказать. Предложения были. В том числе из РПЛ.