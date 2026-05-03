  РПЛ. «Сочи» обыграл «Оренбург» благодаря хет-трику (3:1), отставание от зоны стыков – 3 очка

РПЛ. «Сочи» обыграл «Оренбург» благодаря хет-трику (3:1), отставание от зоны стыков – 3 очка

3 мая, 16:26
51

«Сочи» в 28-м туре РПЛ победил дома «Оренбург». Хет-трик у сочинцев оформил воспитанник «Зенита» Кирилл Кравцов.

Единственный гол «Оренбурга» забил бразильский нападающий Алешандре Жезус.

«Сочи», идущий на последнем месте, отстает от зоны переходных матчей на три очка. Осталось два тура. «Оренбург» располагается в зоне стыков.

У «Сочи» четыре победы в последних пяти матчах.

«Сочи» победил «Оренбург» впервые с 2020 года.

Россия. Премьер-лига. 28 тур
Сочи - Оренбург - 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Кравцов, 7; 2:0 - К. Кравцов, 33; 3:0 - К. Кравцов, 67; 3:1 - А. Жезус, 69.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Кравцов Кирилл
Комментарии (51)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1777814942
Кирилл Кравцов красавчик! Так продолжай играть и вернешься в Зенит!
Ответить
Semenycch
1777814997
Играй так Сочи с начала сезона, сейчас был бы выше Спартака в турнирной таблице!
Ответить
Desma
1777815037
Скромно так и со вкусом отымели сочинцы газовиков. Неожиданно........
Ответить
sochi-2013
1777815387
Не знаю даже, стоить ли поздравлять? Если останутся в РПЛ, растянут по кусочкам, и снова начнется позорище.
Ответить
Alexander.saf
1777815446
Выше ЦСКА это точно
Ответить
evgevg13
1777815470
Похоже Сочи останется ещё на год в РПЛ мучится...
Ответить
Ириус
1777817258
Поддержим Сочи - все-таки это наша команда, которая начинала у нас, в СПб под названием Петротрест!!!
Ответить
Цугундeр
1777819263
"..отставание от зоны стыков – 3 очка") «Уезжаю в Ленинград… Как я рада! -Как я рад!!!»)
Ответить
Император 1
1777826463
Поздравляю, есть шансы на стыки
Ответить
trener7
1778035353
Победы Сочи в последних двух матчах!
Ответить
