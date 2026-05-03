РПЛ. «Сочи» обыграл «Оренбург» благодаря хет-трику (3:1), отставание от зоны стыков – 3 очка

«Сочи» в 28-м туре РПЛ победил дома «Оренбург». Хет-трик у сочинцев оформил воспитанник «Зенита» Кирилл Кравцов.

Единственный гол «Оренбурга» забил бразильский нападающий Алешандре Жезус.

«Сочи», идущий на последнем месте, отстает от зоны переходных матчей на три очка. Осталось два тура. «Оренбург» располагается в зоне стыков.

У «Сочи» четыре победы в последних пяти матчах.

«Сочи» победил «Оренбург» впервые с 2020 года.