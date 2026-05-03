Тренер «Акрона» резко ответил на вопрос о Дзюбе

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос об Артеме Дзюбе после матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
– Почти час матча перед заменой Дзюбы было видно, что игроки искали его на поле. После ухода Артема команда заиграла разнообразнее. Не считаете, что его присутствие на поле ограничивает атакующий потенциал?
– Это вам так показалось. Мы при Дзюбе не играли разнообразно? У нас другое мнение. Хорошо, что вы подтвердили, что он великий мастер. Следующий вопрос.
- Артем – лучший бомбардир в истории России.
- У него летом истекает контракт.
- Ранее игрок заявлял о намерении вернуться в «Спартак».
