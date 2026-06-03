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Экс-тренер «Акрона» объяснил, чем Дзюба поможет «Спартаку»

Вчера, 12:29
7

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил подписания Дзюбы летом. Артем потянет?

– Однозначно. Любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых.

«Спартак» – величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты.

Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу еще сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артем всегда будет полезен.

– В раздевалке Дзюба такой же?

– Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста – это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане.

А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (7)
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Цугундeр
1780479957
) А может не надо "делать с мячом что угодно"? За мяч страшно.
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Император 1
1780480096
Вы болельщиков Спартака прибить решили этими новостями)
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NewLife
1780481230
Идите уже на йух со своим порнофутболистом, усиливайте б.омжей.
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zgrolskiy
1780483030
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет работают! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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...короче
1780483446
...а они здоровы психически, те кто это всерьез обсуждает?...
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Mirak92
1780484215
Закрепится в 10е он поможет)
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Бумбраш
1780489151
Вот пусть экс тренер забирает себе экс зюпу и совет вам да любовь
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