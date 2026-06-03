Экс-тренер «Акрона» объяснил, чем Дзюба поможет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил подписания Дзюбы летом. Артем потянет?

– Однозначно. Любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых.

«Спартак» – величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты.

Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу еще сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артем всегда будет полезен.

– В раздевалке Дзюба такой же?

– Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста – это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане.

А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей.