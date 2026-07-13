Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто впечатлил тренерский штаб. Бразилец выйдет на суперкубковый матч против «Спартака» 18 июля.

«Аугусто выйдет в стартовом составе против «Спартака». А Сергей Семак планирует более атакующий стиль игры на новый сезон

Фелипе впечатлил тренерский штаб. У него уже два гола в двух товарищеских матчах, причем не просто замыкания, добивания или тычки, а именно рабочие», – написал источник.