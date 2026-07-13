Стало известно, сыграет ли новичок «Зенита» Аугусто против «Спартака»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто впечатлил тренерский штаб. Бразилец выйдет на суперкубковый матч против «Спартака» 18 июля.
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Фелипе впечатлил тренерский штаб. У него уже два гола в двух товарищеских матчах, причем не просто замыкания, добивания или тычки, а именно рабочие», – написал источник.
- «Зенит» объявил о переходе бразильца из «Трабзонспора» 29 июня.
- Сумма трансфера составила 15 млн евро + бонусы.
- С нападающим заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»