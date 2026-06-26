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  • Фелипе Аугусто переходит в «Зенит»: итоговые условия сделки

Фелипе Аугусто переходит в «Зенит»: итоговые условия сделки

Сегодня, 15:05
19

«Зениту» все-таки удалось договориться о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

За бразильского футболиста заплатят 15 миллионов евро сразу и еще 5 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят те же 20 миллионов евро, но по другой схеме – 16+4.

Что касается зарплаты потенциального новичка, то она составит 2,1 миллиона евро в год. До этого писали про оклад в размере 2,5 миллиона.

  • В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.


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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (19)
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spartak_88
1782476760
ну конечно))кто еще больше платить будет та))
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Semenycch
1782476842
Пока не будет официальной информации о переходе - все эти "новости" туфта! 😏
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TOMSON
1782476946
Круто конечно. Но мне не совсем понятен зачем он именно сейчас. 15 лямов при живом Соболеве.. такое ощущение, что наш футбол по инерции идет, как будто он не понимает, что сейчас он почти никому не нужен. Хоть с игроками за 20млн хоть за 2 млн.. Сейчас ЧМ идет. И я за долгое время ощутил желание смотреть футбол. Матчи Зенита уже давно в лучшем случае работают фоном…
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Fju-2
1782477344
Если так, то надеюсь сможет навязать конкуренцию единственному нападающему в команде - Ерохину)
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Taps
1782479340
Очередной н.е.г.р. на лавку ...
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Литейный 4 (returned)
1782480593
Дельфин напрягся. Будет теперь у него двойной стимул. Гыгыгы
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Дубина
1782483456
Очередной цыган дуран! Но помойные опять орут что топ))) ЗПРФ!!!
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Император 1
1782487383
Ну и накой он Зениту нужен, наверняка не лучше Соболя.
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