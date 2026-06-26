Фелипе Аугусто переходит в «Зенит»: итоговые условия сделки

«Зениту» все-таки удалось договориться о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

За бразильского футболиста заплатят 15 миллионов евро сразу и еще 5 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заплатят те же 20 миллионов евро, но по другой схеме – 16+4.

Что касается зарплаты потенциального новичка, то она составит 2,1 миллиона евро в год. До этого писали про оклад в размере 2,5 миллиона.

В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.



