ЦСКА обратился к Романо: «Фабрицио, хватит распространять чушь»

В ЦСКА отреагировали на инсайд Фабрицио Романо об интересе армейцев к Эсекиэлю Себальосу из «Бока Хуниорс».

Сообщалось, что клуб РПЛ был готов платить вингеру 5 миллионов евро в год, но тот отказался, выбрав «Наполи».

«Фабрицио, хватит распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 миллионов евро чистыми в год.

Переговоры с «Бокой» завершились еще в феврале: сделка не состоялась, личного предложения не было.

В это трансферное окно мы не ищем вингеров. Перестань использовать наше имя, чтобы продвигать сделки или завышать финансовые требования», – говорится в обращении ЦСКА.