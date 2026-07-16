ЦСКА обратился к Романо: «Фабрицио, хватит распространять чушь»

В ЦСКА отреагировали на инсайд Фабрицио Романо об интересе армейцев к Эсекиэлю Себальосу из «Бока Хуниорс».
Сообщалось, что клуб РПЛ был готов платить вингеру 5 миллионов евро в год, но тот отказался, выбрав «Наполи».
«Фабрицио, хватит распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 миллионов евро чистыми в год.
Переговоры с «Бокой» завершились еще в феврале: сделка не состоялась, личного предложения не было.
В это трансферное окно мы не ищем вингеров. Перестань использовать наше имя, чтобы продвигать сделки или завышать финансовые требования», – говорится в обращении ЦСКА.
- 24-летний Себальос в этом году провел за «Бока Хуниорс» 13 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с аргентинским клубом рассчитан до конца года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Себальоса в 7 миллионов евро.
Источник: твиттер ЦСКА