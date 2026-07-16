Акинфеев сказал, кто его впечатлил на ЧМ-2026: «По-другому стал смотреть на этого футболиста»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал главное открытие чемпионата мира-2026. По его мнению, это нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Если оставить Месси за скобками… Как раскрылся на этом чемпионате мира Мбаппе! Не сказать, что для меня это неожиданность, но я по-другому начал смотреть на этого футболиста. Есть моменты, например, он не забил пенальти. Но потом ни из чего, подработал, раз – и в дальний угол дал.

Эта феноменальная чуйка, мастерство, талант. Про таких людей я говорю, что им прет. Если ты отдаешься футболу, любишь свое дело и ты прирожденный бомбардир – у тебя прет. Так же как в молодые годы Роналду, его никто остановить не мог. Месси понятно, но Мбаппе очень хорошее впечатление производит», – сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.

Мбаппе совершил 11 результативных действий на ЧМ-2026. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Франция вылетела в полуфинале турнира, проиграв Испании.

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