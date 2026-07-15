Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл новые подробности несостоявшегося трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».
– Мне кажется, всем немного задурил голову болгарский агент, который был у сделки.
– Что за агент?
– «Локомотив» нанял болгарского агента, который обещал, что сделка точно пройдет. Как-то он их завел в тупик, что переговоры очень близки.
– На самом деле это было не так?
– У меня есть человек из окружения Хвичи, который находится в Париже. Этот человек сказал, что сделка невозможна, а он находится в хороших отношениях с Луишем Кампушем.
Батраков был в лонг-листе, но в шорт-листе его пока что не было, даже с учетом ухода Ли Кан Ина.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: «Это футбол, брат!»