Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал размер зарплаты, которую предложили нападающему «Динамо» Константину Тюкавину в «Зените».
«Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену. Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.
Но так сильно ослаблять «Динамо»… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом», – сказал Гурцкая.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Спортс''