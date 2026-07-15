Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал размер зарплаты, которую предложили нападающему «Динамо» Константину Тюкавину в «Зените».

«Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену. Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.

Но так сильно ослаблять «Динамо»… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом», – сказал Гурцкая.