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  • Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»

Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит»

15 июля, 12:50
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал размер зарплаты, которую предложили нападающему «Динамо» Константину Тюкавину в «Зените».

«Мне кажется, «Зенит» устал повышать цену. Этот трансфер делается не на уровне руководства клубов. Миллер будет договариваться с Костиным по поводу этого трансфера. Здесь вопрос не в деньгах.

Но так сильно ослаблять «Динамо»… Как будто «Зенит» и без Тюкавина станет чемпионом», – сказал Гурцкая.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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рылы
1784109825
глушенкову по новому (!), а не первому контракту с зенитом, подняли з/п до 2,7 ляма. кому гурцкое втирает, что у тюкавина на старте будет в полтора раза больше? зениту нет нужды заваливать его деньгами, можно чуть улучшить его зарплату в динамо, хотя он и на понижение з/п пойдёт, лишь бы стать чемпионом.
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Давид59
1784110218
Похоже опечатка в тексте. Должно быть "как будто без Тюкавин Зенит НЕ станет чемпионом"
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784114765
Похоже Зинаиде дан приказ стать в этом году Чемпионом мира
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Литейный 4 (returned)
1784115718
Дорог нынче российский паспорт. На десятку сразу поднимается в отличии от легов. Гыгыгы
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